Vital Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4710

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:51 Пока туристы доберутся до тургая ,их 100 раз обуют на деньги дорожная полициясы. Инфа быстро пройдет по соцсетям да и по сарафаному радио. Так что сначало порядок надо навести а потом и гостей звать.