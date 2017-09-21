/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идею озвучил вице-министр культуры и спорта Аскар БАТАЛОВ, говоря о необходимости развивать культурно-познавательный туризм. Он отметил, что такого рода туризм может и должен быть связан с сакральными местами, которые сейчас определяются в стране.
Читать новость

* Медный
Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если только сферой местного туризма. На большое лучше смотреть из далека :-)
Профайл

Достойный Жанибек
Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью...




Отправлено: 21.09.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после этой новости в Торгае дома по дорожает

serg
Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью...




Отправлено: 21.09.17 - 14:36
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока туристы доберутся до тургая ,их 100 раз обуют на деньги дорожная полициясы. Инфа быстро пройдет по соцсетям да и по сарафаному радио. Так что сначало порядок надо навести а потом и гостей звать.
Профайл

* Доктор СИЗО
Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 15:55
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма




Отправлено: 21.09.17 - 16:03
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 2
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх