Доктор СИЗО Re: С новым годом товарищи и господа! #8





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата: Затоболец:

Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более

-откуда такие познания дорогой.... я всего лишь перевел текст с арабской праздничной открытки, которую прислал мой ст.внук....

-наурызом здесь кличут новый год.... оказалось все не так....