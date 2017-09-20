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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сча вон курвапшеки, с вас чот пад триллион ефриков репатриаций требуют.)

Так это равносильно - тому - что ты с меня что то требовать - будешь... :lol: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.09.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не поверишь 30 000 евро. Домик 60 кв.м....

Дракош, так это не о чем. Вопрос в другом, чем там заниматься? Вам пенсионерам то, конечно можно.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Немецка земель, тожа должен многома.
Сча вон курвапшеки, с вас чот пад триллион ефриков репатриаций требуют.)

-один Горбач бесплатно ГДР им отдал.... но грамотный после путинский юрист три шкуры с них спустит.....нет срока давности таким долгам.... мой дядька Акмечан пошел на войну, оставив на 4 детей полтора мешка колхозной картошки.... всю жизнь потом сокрушался....зачем они к нам полезли воевать???....когда увидел своими глазами в каждом немецском доме, подвалы, заполнные до потолка сотнями банок солений и варений, бочками вино и свежей солонины всех сортов....чего им не хватало((((((
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну если я требовать начну, то с требую однозначно.
Опыт 90-х еще не забыл.
8-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, а чо не верить. В Болгарии давно жильё дешевое. Это факт общеизвестный. Вы им убили экономику, работы нет, повальная в стране безработица. все закономерно.
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.09.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
чего им не хватало(

Просто фраерские замашки.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 13:43
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ,а за что Кыргызстан выразил
протест Казахстану? Расскажи ка,людям... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 20.09.2017 - 16:34]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.09.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ОМ,а за что Кыргызстан выразил
протест Казахстану?

За Давыденовку Дракош, ДАВЫДЕНОВКУ.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
За Давыденовку Дракош,

Ну ничнго себе. А что ?
Кыргызстан за или против - переименования?...
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.09.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кыргызстан за или против - переименования?.

Дракош, это надо у ОМ спросить.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
это надо у ОМ спросить.

ОМ,что ли как Бывалый,всё знает?...
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