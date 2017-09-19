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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
огромное, исчисляющееся только в эти минуты моего стояния, десятками количество людей - оформляет выезд на ПМЖ в эту противную, не заботящуюся о своих гражданах Россию.

Ну а куда им, русским, еще ехать-то?
Ежики плакали, кололись, ога...
Цитата:
Dan:
мне показалось, что около 70% их этих десятков - лица титульной и глубокоуважаемой мною нации.

Вам именно показалось.
Ну или хочется так думать.
Ибо, да: статистика говорит об ином.
Цитата:
Dan:
мой папа, лет 20 назад сказал мне дикую и крамольную мысль, что главный бандит - это государство

Так и есть, и я писал об этом выше: это природа государства и власти.
Цитата:
Dan:
один из честнейших чиновников, которого потом тоже зачем-то освещали по телевизору, уехал в тёплые страны с небольшим чемоданом честно украденных, тьфу, заработанных взносов граждан РК на медицинское страхование.

Если бы вы читали более внимательно, то поняли бы что красть там было нечего и уехал он как раз чтобы не стать крайним за то, чего не совершал.
Цитата:
Dan:
даже в пресловутых частных бизнесах, и не встречал конвертов, но с зар. платой пересекался

Можно подумать вас интересует цвет зарплаты, которую вы и ваши коллеги получаете. ))

§ Валентин
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6765
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А то нет?
http :// news.ngs.ru/more/51247141/
Ах, да... яжрусофоб ))))
Там на самом деле рай и фиалками везде пахнет )))))


Воспользуюсь твоим любимым аргументом: где я говорил, что там рай? Включи мозг! :)

Цитата:
Бывалый:
У меня есть работодатель.
Может он и ворует деньги у бюджета, я не знаю.


[хихикает]

Нет, что ты, он совершенно законно и прозрачно выигрывает тендеры на разработку крайне нужных и востребованных Родиной информационных систем. Без каких либо откатов, что вы, совершенно честно. :)
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Без каких либо откатов, что вы, совершенно честно.

Бывалый если он на самом деле там работает, то просто отворачивается и закрывает уши. Ну и само собой не говорит чего не видел...




Выбирай! ;-)
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 21.09.17 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нет, что ты, он совершенно законно и прозрачно выигрывает тендеры на разработку

Самое смешное что тендеры ему нет нужды выигрывать для осуществления разработки... )))
Можешь хихикать дальше - ты любишь это делать без причины ))))

§ frezer33307
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У нас государству на своих граждан не пофиг

Вот уж насмешил так насмешил. Плюнь в глаза скажешь божья роса.
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Самое смешное что тендеры ему нет нужды выигрывать для осуществления разработки

давай подробнее об этом
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 21.09.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:
Вот уж насмешил так насмешил.

Да смейся на здоровье.
Все познается в сравнении.
Поедешь жить в РФ - вспомнишь еще мои слова.
Цитата:
Медный:
давай подробнее об этом

Чего тебе подробнее-то?
Подробнее - в ГК и законе о госзакупках.

§ frezer33307
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Поедешь жить в РФ - вспомнишь еще мои слова.

А кто тебе сказал что я туда собираюсь ехать на ПМЖ? Я здесь родился, (мои предки этот край обустраивали) думаю здесь и издохну. Не доставлю радости злопыхателям и русофобом. Дя я славянофил, но это не значит что я националист.
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Подробнее - в ГК и законе о госзакупках.

Цитата:
Бывалый:
Самое смешное что тендеры ему нет нужды выигрывать для осуществления разработки... )))

расскажи как это происходит в случае вашей шараги
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