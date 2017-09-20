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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 14:58
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 15:03
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 15:06
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 15:12
Цитата:
Маркс:
Где?
— В сельхозинституте на факультете механизации. Уже на третьем курсе. Заочно.

-факультет механизации открылся в КГУ в девяностых годах..... рабочих из деревень туда не брали.....шли косяком управляющие и механики совхозов, имеющие за душой, что то посерьезнее, кроме школьных отметок.... служба в армии... техникумский диплом.... пяток лет стажа по той профессии, на которую поступал заочник....
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§ Trueman4400
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 21.09.17 - 15:18
Цитата:
Dan:
воей логикой. Не спорю, сам таким был и возмущался тому сему. В один момент собрался и уехал в РФ, перестав возмущаться. И теперь уже здесь в РФ обращал внимание на то, что возмущает, но всё стало проще потому, что ты либо принимаешь правила игры, и живёшь дальше, что и будет, несмотря на гнев в форуме,


Все зависит от человека. Там тоже придется принимать много чего. Дальше куда в Европу путь держать будете? Или еще куда?
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Маркс
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 15:22
Цитата:
Доктор СИЗО:
факультет механизации открылся в КГУ в девяностых годах

Откуда Спешилов знал про этот факультет до 1974 года?:
«А. Спешилов. Избранное»: Пермское книжное издательство; Пермь; 1974

* Горожанин_kst
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 844
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.09.17 - 15:26
Цитата:
Доктор СИЗО:

тут про Курганский сельхоз...а по сути чё хотел сказать Доктор?
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Все просто
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 15:29
Цитата:
Бывалый:

Ну все у Бывалого желчь поперла.

* Доктор СИЗО
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 15:33
Цитата:
Горожанин_kst:
тут про Курганский сельхоз...а по сути чё хотел сказать Доктор?

-крепко набрехал спецкор.... и года перепутал.... и события.... трактористка и вдруг водитель....
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