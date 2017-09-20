Цитата: Dan:

воей логикой. Не спорю, сам таким был и возмущался тому сему. В один момент собрался и уехал в РФ, перестав возмущаться. И теперь уже здесь в РФ обращал внимание на то, что возмущает, но всё стало проще потому, что ты либо принимаешь правила игры, и живёшь дальше, что и будет, несмотря на гнев в форуме,



Все зависит от человека. Там тоже придется принимать много чего. Дальше куда в Европу путь держать будете? Или еще куда?