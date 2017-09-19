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Dan:
огромное, исчисляющееся только в эти минуты моего стояния, десятками количество людей - оформляет выезд на ПМЖ в эту противную, не заботящуюся о своих гражданах Россию.
Ну а куда им, русским, еще ехать-то?
Ежики плакали, кололись, ога...
Цитата:
Dan:
мне показалось, что около 70% их этих десятков - лица титульной и глубокоуважаемой мною нации.
Вам именно показалось.
Ну или хочется так думать.
Ибо, да: статистика говорит об ином.
Цитата:
Dan:
мой папа, лет 20 назад сказал мне дикую и крамольную мысль, что главный бандит - это государство
Так и есть, и я писал об этом выше: это природа государства и власти.
Цитата:
Dan:
один из честнейших чиновников, которого потом тоже зачем-то освещали по телевизору, уехал в тёплые страны с небольшим чемоданом честно украденных, тьфу, заработанных взносов граждан РК на медицинское страхование.
Если бы вы читали более внимательно, то поняли бы что красть там было нечего и уехал он как раз чтобы не стать крайним за то, чего не совершал.
Цитата:
Dan:
даже в пресловутых частных бизнесах, и не встречал конвертов, но с зар. платой пересекался
Можно подумать вас интересует цвет зарплаты, которую вы и ваши коллеги получаете. ))