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§ NG.kz
США готовятся массово изымать доллары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29717
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путем распродажи ценных бумаг ФРС планирует к 2019 году изъять с рынка 500 млрд долларов. По мнению американских аналитиков, к 2021 году на рынке станет уже на 2,2 трлн долларов меньше.
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толиещебудет
Re: США готовятся массово изымать доллары




Отправлено: 21.09.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, 20 триллионов 171 миллиард+ $ гос. долга это вам не хухры-мухры, или 62000$ на гражданина, или 167000$ на каждого налогоплательщика. Потому "демократам" нужно больше латиносов, чтобы ими замещать раб. силу среднего класса (финансисты всегда в выигрыше) и закрывать глаза на рост 20 трлн, а республиканцам наоборот нужны изменения качественного порядка. Вот потому и килотонны лжи в амерских СМИ, мнимая угроза России как поклеп на Трампа, который завоевал доверие трудяг, а не хомячков.

* Медный
Re: США готовятся массово изымать доллары
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будем посмотреть
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§ Затоболец
Re: США готовятся массово изымать доллары
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так значит доллар подорожает? в других странах долларов станет меньше? а спрос на доллары всегда был и будет, а тут их станет мало, значит будет еще больше спроса. А что делают в США с этими баксами, сжигают? им то зачем они нужны, они могут новые напечатать. Главная их цель, чтобы долларов в других странах стало меньше?
Кто из экономистов/финансистов знает, что ожидать от этого
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* vbn
Re: США готовятся массово изымать доллары
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 21.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тот случай когда без интереса уже
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