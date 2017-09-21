Затоболец Re: США готовятся массово изымать доллары #3





(Пользователи) Сообщений: 74

Регистрация: 03.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:17 Так значит доллар подорожает? в других странах долларов станет меньше? а спрос на доллары всегда был и будет, а тут их станет мало, значит будет еще больше спроса. А что делают в США с этими баксами, сжигают? им то зачем они нужны, они могут новые напечатать. Главная их цель, чтобы долларов в других странах стало меньше?

Кто из экономистов/финансистов знает, что ожидать от этого