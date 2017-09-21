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§ NG.kz
«Надо делать грамотно и последовательно»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29717
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект казахского алфавита на основе латиницы, представленный мажилису на прошлой неделе, вызвал дискуссию в обществе. Правда, на фоне всеобщего «одобрямса» споры возникают только по поводу того, какие латинские буквы больше подходят для графического воплощения звуков казахской речи.
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Гость
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О каком другом сознании все время талдычат эти умники? Сознание у нас теперь другое. Какое другое? Было круглое, стало квадратное?

* Медный
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Более того, в университете я изучала и латинский язык. В советское время эта дисциплина была обязательной не только для обучения будущих врачей и юристов, но и филологов. К тому же когда-то в совершенстве владела немецким языком. Сейчас, правда, его подзабыла, но во время поездки в Австрию убедилась, что немецкую речь понимаю неплохо.

вот он пример ненавистного глупого советского образования
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* Медный
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На самом деле наш язык красивый, он схож с украинским.

брат, ты ли это?
Цитата:
Но в казахском языке, к сожалению, разговорной речи как таковой нет. Есть только литературная речь и диалекты. Мы свой язык, к сожалению, немного потеряли.

доктор хочет сказать, что казахи знают литературный язык, а вот обиходно-подзаборный нет. по моему мнению, это должно только радовать
Цитата:
Если мы будем воспринимать с точки зрения смысла, как говорил Ахмет Байтурсынов, то могут быть проблемы. Поэтому такого рода тексты переводить сейчас, завтра или даже через 5 лет не стоит. Если у нас есть работы на кириллице, то пусть они так и останутся.

потерянное поколение, скрепы

Цитата:
Нужно идти постепенно, грамотно, не создавая элементы, чуждые казахскому языку. Что касается написания, то сейчас на казахском писать сложнее. Едешь по городу и видишь, как много ошибок на вывесках и рекламе

не надо грамотность и доведение до соответствующего уровня нынешний язык доводить, а нужно графику сменить и всё, дело в шляпе... 3 года и всё на мази :-)

думаю что нужно проверить данного человека на вменяемость

все высказывания разбирать... может быть
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* Медный
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне, человеку, хорошо знающему и казахский, и русский языки, изучавшему латинский, никак не дается английский язык. Очевидно, потому что у меня сознание настроено на кириллицу, а не на латиницу.

не! не! по любому латинским алфавитом должен быть казахский язык. это не показатель, да и вообще не аргумент. человек просто "не могёт" осилить.. и вообще немецкий мешает, который тоже отчасти на латинской графике :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников гос.учреждений бесполезно спрашивать мнение - им по этическому кодексу не рекомендуется выражать своё мнение, если
оно не соответствует основным направлениям политики государства (п.11 Этического кодекса).
Интереснее спросить журналистов, переводчиков, да и просто людей с образованием по казахской филологии.
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ПУП ЗЕМЛИ
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорее бы перешли, а то 112 на кириллице не знает.

кустанаец
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 11:16
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 13:38
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Работников гос.учреждений бесполезно спрашивать мнение - им по этическому кодексу не рекомендуется выражать своё мнение, если
оно не соответствует основным направлениям политики государства (п.11 Этического кодекса).

Ты "не рекомендуется выражать" от "выражать чужое" - уже не отличаешь?

Русская
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже я, русская, понимаю, что переход на латиницу сохранит казахский язык. Мы не против, какая разница, все равно учим с детьми.

* vbn
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 21.09.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем быстрее тем лучше :lol: я так думаю.
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Денис
Re: «Надо делать грамотно и последовательно»




Отправлено: 21.09.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
китайцы не стремятся перевести на латиницу иероглифы и не парятся по этому поводу и впереди всей планеты и США им не указ
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