|Цитата:
На самом деле наш язык красивый, он схож с украинским.
брат, ты ли это?
Цитата:
Но в казахском языке, к сожалению, разговорной речи как таковой нет. Есть только литературная речь и диалекты. Мы свой язык, к сожалению, немного потеряли.
доктор хочет сказать, что казахи знают литературный язык, а вот обиходно-подзаборный нет. по моему мнению, это должно только радовать
Цитата:
Если мы будем воспринимать с точки зрения смысла, как говорил Ахмет Байтурсынов, то могут быть проблемы. Поэтому такого рода тексты переводить сейчас, завтра или даже через 5 лет не стоит. Если у нас есть работы на кириллице, то пусть они так и останутся.
потерянное поколение, скрепы
Цитата:
Нужно идти постепенно, грамотно, не создавая элементы, чуждые казахскому языку. Что касается написания, то сейчас на казахском писать сложнее. Едешь по городу и видишь, как много ошибок на вывесках и рекламе
не надо грамотность и доведение до соответствующего уровня нынешний язык доводить, а нужно графику сменить и всё, дело в шляпе... 3 года и всё на мази
думаю что нужно проверить данного человека на вменяемость
все высказывания разбирать... может быть