сайлау курманов Re: С новым годом товарищи и господа! #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2142

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:55 Бог един , с этим не поспоришь , однако кому то надо было разделиться, для чего ? ведь не может же быть такого что чья то религия главней , сдается мне это все придумано чтобы был предлог пойти войной на неверных , значит это бизнес ,