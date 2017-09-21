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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29717

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:23 В бурном потоке повседневности человек порой не находит времени на себя, не обращает внимания на кажущиеся незначительными недомогания и не торопится в больницу. И только когда болезнь, что называется, припрет к стенке, начинаются метания между государственными и частными клиниками в поисках действительно эффективного избавления от недуга

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