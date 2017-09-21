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§ NG.kz
Сотрудничайте с врачом, а не с болезнью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29717
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В бурном потоке повседневности человек порой не находит времени на себя, не обращает внимания на кажущиеся незначительными недомогания и не торопится в больницу. И только когда болезнь, что называется, припрет к стенке, начинаются метания между государственными и частными клиниками в поисках действительно эффективного избавления от недуга
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§ Angel
Re: Сотрудничайте с врачом, а не с болезнью
Angel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 21.09.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Жемчужине гинекологи уже подрабатывают фотографами?!))) (Если смотреть кто автор фото). А если серьезно...Хирург мне очень понравился...не смотря на юный возраст...И за одно...Ли И.В. очень хороший врач....Даже думаю...что в жемчужине только они профессионалы....а стальных не знаю где по набирали...
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* vbn
Re: Сотрудничайте с врачом, а не с болезнью
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 21.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и дорого нынче сотрудничать .
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