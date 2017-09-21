NG.kz Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:04 Идею озвучил вице-министр культуры и спорта Аскар БАТАЛОВ, говоря о необходимости развивать культурно-познавательный туризм. Он отметил, что такого рода туризм может и должен быть связан с сакральными местами, которые сейчас определяются в стране.

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