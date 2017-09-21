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§ NG.kz
Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29717
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идею озвучил вице-министр культуры и спорта Аскар БАТАЛОВ, говоря о необходимости развивать культурно-познавательный туризм. Он отметил, что такого рода туризм может и должен быть связан с сакральными местами, которые сейчас определяются в стране.
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* Медный
Re: Торгайские геоглифы предложили сделать частью...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если только сферой местного туризма. На большое лучше смотреть из далека :-)
Профайл

Гость
Торгайские геоглифы предложили сделать частью инвестиционного проекта в сфере туризма




Отправлено: 21.09.17 - 14:30
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