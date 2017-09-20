Дамиля Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе... #151







Отправлено: - 14:04 Такое ощущение, что единственное, что осталось сделать в стране - переименовать всё 😂 Тупость и глупость. А ещё, стоит у нас появиться 1му грамотному разжигателю и будет война. И начнётся такоееее уууу, поэтому и такой отток населения последние годы, люди ищут где спокойней. Злые вы, товарищи а патриотов сред вас раздва и обчелся 😕