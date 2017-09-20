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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29717
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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Денис
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть переименуют село маркса...там осталось то 2 с половиной дома. вооо,люди дсразу заживут! И ДОРОГИ СРАЗУ ПОЯВЯТСЯ

Дамиля
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение, что единственное, что осталось сделать в стране - переименовать всё 😂 Тупость и глупость. А ещё, стоит у нас появиться 1му грамотному разжигателю и будет война. И начнётся такоееее уууу, поэтому и такой отток населения последние годы, люди ищут где спокойней. Злые вы, товарищи а патриотов сред вас раздва и обчелся 😕

§ Затоболец
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
Абай Кунанбаев


И зачем вы мне в ответ пишите? пишите всем :-)
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§ Anna Болейн
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Anna Болейн


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Сообщений: 348
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 21.09.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все переименования неизбежны ,все эти реформы на европейский уровень неизбежны . Как когда то писал Жерек и почему то запомнилось. Ребята не боритесь с ветряными мельницами , это бесполезно . Тут два пути принять историю нынешнию или нет.
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* Доктор СИЗО
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 14:15
Комментарий удален модератором.
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* amduscias
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6171
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может, пойти на компромисс и переименовать деревню в Давыенбековку? И, главное, звучит-то как! :-)
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