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§ NG.kz
По итогам инвестиционного форума Костанайская область планирует подписать 26 меморандумов с потенциальными партнерами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом, открывая второй день работы форума, заявил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он посетил первую региональную туристическую выставку. Отметил, что на территории региона немало интересных для туризма объектов.
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Умка
Re: По итогам инвестиционного форума Костанайская область...




Отправлено: 21.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попьют нахаляву, поедят и разъедутся по своим домам. А меморандумы останутся пылиться.

кустанаец 1
Re: По итогам инвестиционного форума Костанайская область...




Отправлено: 21.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная ахинея . Производства , импортозамещение когда в программу государства внесете ? то баранов с лошадьми ставят по городу , то мавзолеи не понятно кому строят финансируют.
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