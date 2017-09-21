/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае в День пожилого человека пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и посетить бани и парикмахерские со скидкой		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае в День пожилого человека пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и посетить бани и парикмахерские со скидкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в нескольких районах Костаная проведут сельскохозяйственную ярмарку, где у городских и районных производителей можно будет приобрести товар по ценам ниже рыночных на 15-20%.
Читать новость

* Доктор СИЗО
Re: В Костанае в День пожилого человека пенсионеры смогут...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4055
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-В Астане круглый год день пожилого человека....проезд бесплатный....места в салоне молодежь аж бегом уступает.....радио в салоне об этом напоминает....
-у нас за положенную скидку 10 теньге на КЖБИ водитель запинал ногами на улице старика.... радио талдычет....держитесь за поручни, а то вдруг зашибу....при торможении.... а про уступании страрикам ни слова не записано .... молодежь сидит, уткнувшись носом в стекло....
Профайл

FOMA
Re: В Костанае в День пожилого человека пенсионеры смогут...




Отправлено: 21.09.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в День пожилого человека пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Вот это аттракцион невиданной щедрости!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 2
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх