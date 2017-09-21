Доктор СИЗО Re: В Костанае в День пожилого человека пенсионеры смогут... #1





(Пользователи) Сообщений: 4055

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 11:44 -В Астане круглый год день пожилого человека....проезд бесплатный....места в салоне молодежь аж бегом уступает.....радио в салоне об этом напоминает....

-у нас за положенную скидку 10 теньге на КЖБИ водитель запинал ногами на улице старика.... радио талдычет....держитесь за поручни, а то вдруг зашибу....при торможении.... а про уступании страрикам ни слова не записано .... молодежь сидит, уткнувшись носом в стекло....