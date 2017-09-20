Цитата: сайлау курманов

, пусть подтвердят что купец Давыденов был казахом , звали его Даметкен

Из моей так сказать жизни. Пришёл устраиваться на работу, электриком(20лет було). Бригада 3 человека.

Как тебя зовут -Газиз . Хорошо парень , только мы такое имя не сможем выговорить ,давай Геной будем звать ? Я говорю ,если вам тяжело -давайте!

А вас как звать, величать ? Он- Анатолий Дмитриевич (мне 20 лет, им по 45-50 ,положено).

Вы знаете , я такое имя и отчество не проговорю - давайте я вас Абдурахман Хасановичем звать буду

Утром пришёл на работу - Газись(ещё до конца не выучил) , вот твой шкафчик и инструмент.

Спасибо Анатолий Дмитриевич, я тоже учился ваше имя выговаривать (потом лепшим моим наставником был , друзья мои часто его вспоминают,он ко мне в гости постоянно приходил)

Электрик опасная профессия, год поработал и уволился.