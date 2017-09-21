Сергей_я Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2149

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:31 Цитата: сайлау курманов:

наше образование это бизнес

Также как и медицина к примеру. Да и у власти сидят люди, у которых на уме точно не помощь стране и народу, а как бы украсть (освоить это называется у них) у народа и/или у государства, что тоже по сути бизнес.