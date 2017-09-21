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§ NG.kz
Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под таким заголовком хочется написать книгу, которая бы описывала нынешние достижения системы высшего образования в Казахстане - то, к чему привели бесконечные правительственные реформы.
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§ сайлау курманов
Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как грамотно и доступно подан материал , по мне: наше образование это бизнес , не более , а там траве не расти
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Марк Стаканыч
Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование




Отправлено: 21.09.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование

Не надо даже думать, процесс запущен давно.
"Киллеры русского языка", во главе с З.К.Сабитовой в данный период времени проводят отстрел 5 и 7 классов, остальным приготовится.

Кустанаец
Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование




Отправлено: 21.09.17 - 11:30
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
наше образование это бизнес

Также как и медицина к примеру. Да и у власти сидят люди, у которых на уме точно не помощь стране и народу, а как бы украсть (освоить это называется у них) у народа и/или у государства, что тоже по сути бизнес.
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§ Медный
Re: Танат КАРПЫКОВ: Как похоронить образование
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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