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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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nik58
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 12:03
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Конечно летяД.

пэтриот
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 сайлау курманов
, пусть подтвердят что купец Давыденов был казахом , звали его Даметкен

Из моей так сказать жизни. Пришёл устраиваться на работу, электриком(20лет було). Бригада 3 человека.
Как тебя зовут -Газиз . Хорошо парень , только мы такое имя не сможем выговорить ,давай Геной будем звать ? Я говорю ,если вам тяжело -давайте!
А вас как звать, величать ? Он- Анатолий Дмитриевич (мне 20 лет, им по 45-50 ,положено).
Вы знаете , я такое имя и отчество не проговорю - давайте я вас Абдурахман Хасановичем звать буду
Утром пришёл на работу - Газись(ещё до конца не выучил) , вот твой шкафчик и инструмент.
Спасибо Анатолий Дмитриевич, я тоже учился ваше имя выговаривать (потом лепшим моим наставником был , друзья мои часто его вспоминают,он ко мне в гости постоянно приходил)
Электрик опасная профессия, год поработал и уволился.

* drakon
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они ж самозанятые.

Самозанятые - миллионеры... 8-)
Профайл

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Индивид по ником "Бывалый"ты за тем что пишешь следи.

Тебе не нравится правда?
Ты поклонник страусиной политики?

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 12:45
Комментарий проходит проверку.
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