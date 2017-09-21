321 Re: «Я паркуюсь, как осел» #4







Отправлено: - 10:03 Там реально припарковать машину, чтобы открыть ворота нет места, а этот дом так он вообще угловой, по тем же ПДД ближе 15 м парковать машину до перекреста запрещено, а если я там живу? а вдруг живот прихватило? а заболел кто? да и по фото не понятно как долго он там стоял, а гайцы наши сразу штраф впаять, доход в бюджет и планы по его выполнению есть у всех