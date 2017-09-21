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§ NG.kz
«Я паркуюсь, как осел»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию Volkswagen Tiguan с номером 828 FLA 10, который перекрыл и без того узкий тротуар по ул. Амангельды
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§ Прохожий_С
Re: «Я паркуюсь, как осел»
Прохожий_С


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 28.02.11
Отправлено: 21.09.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если люди тут живут, то как им домой приезжать и парковаться? может они пошли ворота открывать?
Профайл

Гость
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 21.09.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий_С:
Если люди тут живут, то как им домой приезжать и парковаться? может они пошли ворота открывать?

Паркуйся на краю проезжей части и никаких проблем. А своей телегой перекрывать пешеходам дорогу негоже.

*
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 21.09.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и опять реклама о продаже дома, может быть это кто то реально так пиарит свой бизнес? покупатель приехал, посмотрел не сошлись в цене - отправлю его на сайт газеты, пусть ему еще и штраф впаяют

321
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 21.09.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там реально припарковать машину, чтобы открыть ворота нет места, а этот дом так он вообще угловой, по тем же ПДД ближе 15 м парковать машину до перекреста запрещено, а если я там живу? а вдруг живот прихватило? а заболел кто? да и по фото не понятно как долго он там стоял, а гайцы наши сразу штраф впаять, доход в бюджет и планы по его выполнению есть у всех

Бомбила 2
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 21.09.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
по тем же ПДД ближе 15 м парковать машину до перекреста запрещено,

Уже давно 30 метров.
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