Цитата: На самом деле наш язык красивый, он схож с украинским.

брат, ты ли это?

Цитата: Но в казахском языке, к сожалению, разговорной речи как таковой нет. Есть только литературная речь и диалекты. Мы свой язык, к сожалению, немного потеряли.

доктор хочет сказать, что казахи знают литературный язык, а вот обиходно-подзаборный нет. по моему мнению, это должно только радовать

Цитата: Если мы будем воспринимать с точки зрения смысла, как говорил Ахмет Байтурсынов, то могут быть проблемы. Поэтому такого рода тексты переводить сейчас, завтра или даже через 5 лет не стоит. Если у нас есть работы на кириллице, то пусть они так и останутся.

потерянное поколение, скрепы



Цитата: Нужно идти постепенно, грамотно, не создавая элементы, чуждые казахскому языку. Что касается написания, то сейчас на казахском писать сложнее. Едешь по городу и видишь, как много ошибок на вывесках и рекламе

не надо грамотность и доведение до соответствующего уровня нынешний язык доводить, а нужно графику сменить и всё, дело в шляпе... 3 года и всё на мази



думаю что нужно проверить данного человека на вменяемость



все высказывания разбирать... может быть