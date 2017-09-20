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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обращение на имя президента РК напишите коллективное, он притормозит эту вакханалию, ЦАРЬ то У НАС ХОРОШИЙ. ВОТ БОЯРЕ СВОЛОЧИ.....

§ Затоболец
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolonizator:
Только не надо выезжать за счёт Абая и А. Байтурсынова. Они стали просветителями благодаря русскому образованию.

Да, спасибо Вам, дорогой наш колонизатор. Абай и Байтурсынов знали не только русский язык, они также знали персидский, арабский, чагайтайский языки.
А Российская Империя способствовала тому чтобы все народы империи учили русский язык.
Шокан Валиханов так вообще православие принял, русским хотел стать, и по праву можно сказать стал русским.

А вот СССР все планы Российской империи разрушил, спасибо дедушка Ленин, дедушка Сталин
Профайл

пэтриот
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Victor Yang
Из Сибири ссылка на Урал? ￼ Интересно.

Я год назад писал уже к какой-то статье , в начале 30( при Голощекине,когда все отобрали) под Свердловск на рудники , на телегах возили руду , а уже потом когда начали строить Магнитку переехали туда и остались там до начала 2000.
Свердловск -Урал, не Сибирь. Могли не только в Сибирь , а на Беломорканал и Колыму.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolonizator:
Хоть меняйте названия, хоть не меняйте - это никак не прославит вас на весь мир.

А с чего ты взял что цель переименований - прославиться на весь мир?
Вроде как цель переименований - создать вокруг себя комфортную среду с не режущими слух и память наименованиями...

гость
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:30
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
матрена:
А свято место пусто не бывает, китайцам тоже земля нужна.

Задолбали уже этим тупым бояном.
У китайцев своей земли неосвоенной на западе страны тысячи километров вдоль и поперек, нафига им еще за хребтом кусок с ерепенистыми жителями?
Они с СУАР-ом за голову хватаются, а вы думаете что им еще один такой же СУАР нужен...
Хоть бы думали иногда, если есть чем.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вот именно кочевой народ жил, вел хозяйство и т.д. А где же этот образ жизни сейчас?

А ты это у колонизаторов тех времен спроси - нафига они их традиционное хозяйство порушили, согнав их с кочевий и распахав эти земли.
Цитата:
Все просто:
Что то не видно очереди в чабаны.

А вот это ты зря.
Животноводов на селе полным-полно.
И это довольно выгодный бизнес - выращивать лошадей да баранов.
Люди на этом миллионы в год на селе делают.

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Если не Советы то казахам вряд ли удалось бы получить автономию

За что спасибо-то?
За подавление национально-освободительного движения 100 лет назад?
Если б не Советы, Независимому Казахстану сегодня было бы на 100 лет больше

* Victor Yang
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9276
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.09.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Свердловск -Урал, не Сибирь.

Кустанай - Сибирь.
Профайл

Бывалый
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Из Сибири ссылка на Урал?

Из Казахстана на Урал.
У меня есть коллега, девушка (ну как девушка - 37 лет уже, 3 детей), ее дед был алаш-ордынцем (не сочувствующий, а очень близкий к организаторам, из интеллигенции он).
Так вот их семья, вся, весь род, был сослан под Самару.
Сейчас вернулись.
Именем деда названа улица в Астане.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 10:46
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.09.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

На месте этого посёлка была Степь, кочевье.Может иногда и останавливалась кибитка кочевника. Аула поблизости не было, факт. Подумай, если бы там был аул, какое название уже давно носил бы этот населённый пункт?Пример Карабалыка, Узункуля, Аулиеколя и т.д. тебе в помощь. Уже позднее был совзох Енбек через речку. Что же выходит пусть лучше советский Енбек чем русское название "Давыденовка"? Это что ж такое то? Как понимать?
Крайная нетерпимость сквозит просто. История нашего края она написана не одним народом. Затирать в истории родного края страницы, связанное с другими народами, ими написанные - преступление. У нас в области сотни посёлков с подобной историей.Большевики этим грешили, сами чем лучше? Зачем ошибки чужие повторять, тем более которые сами клеймите?
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 10:48
Комментарий проходит проверку.
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