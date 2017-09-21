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§ NG.kz
Проект совсем «замерз»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы будем отапливать райцентр своими силами, - сказал 14 сентября на брифинге в областном пресс-клубе аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ.
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§ самый умный
Re: Проект совсем «замерз»
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 21.09.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас глава крестьянского хозяйства исполнительной власти просто помог

Наверное, еще и добровольно?
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