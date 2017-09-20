Цитата: Все просто:

Вот именно кочевой народ жил, вел хозяйство и т.д. А где же этот образ жизни сейчас?

А ты это у колонизаторов тех времен спроси - нафига они их традиционное хозяйство порушили, согнав их с кочевий и распахав эти земли.

Цитата: Все просто:

Что то не видно очереди в чабаны.

А вот это ты зря.

Животноводов на селе полным-полно.

И это довольно выгодный бизнес - выращивать лошадей да баранов.

Люди на этом миллионы в год на селе делают.