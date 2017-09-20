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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 01:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 02:13
Комментарий проходит проверку.

§ матрена
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 21.09.17 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все к тому и идет. Старики вымрут, молодежь разбежится и тогда без разницы как деревня называлась. Сколько их уже по нашей области обозначенных крестами на погостах, да и по стране тоже. А свято место пусто не бывает, китайцам тоже земля нужна.
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 06:35
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