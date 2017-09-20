матрена Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе... #67





(Полноправные пользователи) Сообщений: 94

Регистрация: 18.05.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:51 Все к тому и идет. Старики вымрут, молодежь разбежится и тогда без разницы как деревня называлась. Сколько их уже по нашей области обозначенных крестами на погостах, да и по стране тоже. А свято место пусто не бывает, китайцам тоже земля нужна.