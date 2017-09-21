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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:17 Этот коллектив держится на плечах четырех молодых парней: солиста Михаила НОКАРАШВИЛИ, гитариста Александра НАУМОВА, бас-гитариста Александра ВЕРНОГО и барабанщика Андрея ИВАНОВА. За 10-летнюю историю менялись участники группы и место творчества. Прожив в Москве 4 года, музыканты решили перебраться в более спокойный и уютный Минск. Теперь они не стоят в пробках, а мирно пишут песни в собственной студии, которую построили подальше от города - в лесу.

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