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§ NG.kz
Цепляют дружелюбием, влюбляют искренностью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот коллектив держится на плечах четырех молодых парней: солиста Михаила НОКАРАШВИЛИ, гитариста Александра НАУМОВА, бас-гитариста Александра ВЕРНОГО и барабанщика Андрея ИВАНОВА. За 10-летнюю историю менялись участники группы и место творчества. Прожив в Москве 4 года, музыканты решили перебраться в более спокойный и уютный Минск. Теперь они не стоят в пробках, а мирно пишут песни в собственной студии, которую построили подальше от города - в лесу.
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§ Vital
Re: Цепляют дружелюбием, влюбляют искренностью
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4708
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так то любитель вот такого. Послушал тоже. Отстают лет на 10. Щас таких на невском проспекте в питере рок музыкантов на каждом углу поют и даже по лучше. Невпечатлило короче.
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