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§ NG.kz
Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» пресс-служба ДВД Костанайской области, авария произошла вчера, 19 сентября, около 8.00, на ул. Ленина. 55-летняя женщина и ее 5-летний внук переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил автомобиль «Шкода рапид».
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тётя Соня
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...




Отправлено: 20.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качественные дороги начали давать свой результаты. И не только в Рудном но и в Костанае увеличилось число ДТП по вине лихачей

Гость
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...




Отправлено: 20.09.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль мальчишку. Соболезнования родным и близким.

§ Volonter
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 20.09.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорого выздоровления женщине и соболезнования родным и близким мальчика... Жаль малыша...
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Дядя Боря
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...




Отправлено: 20.09.17 - 11:58
Комментарий удален модератором.

1
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...




Отправлено: 20.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сбылась вековая мечта русского (казахского, киргизского, НЕ ВАЖНО!) человека: на своем автомобиле доехать из пункта "А" в бункт "Б" - автомобиль стал очень доступен, а культуры вождения, зрелости НЕТ. наше общество еще автомобили не освоило, а нам уже малую авиацию скоро разрешат, итог - невинные жертвы на совести незрелых людей

психиатр
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...




Отправлено: 20.09.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Качественные дороги начали давать свой результаты

и тебя вылечат

Гость
Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Рудном




Отправлено: 20.09.17 - 22:21
Комментарий проходит проверку.

§ bgb
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.09.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
автомобиль стал очень доступен, а культуры вождения, зрелости НЕТ. наше общество еще автомобили не освоило, а нам уже малую авиацию скоро разрешат, итог - невинные жертвы на совести незрелых людей

уже не раз поднималась тема обустройства пешеходных переходов, точнее полного нежелания уполномоченных органов их обустраивать. такое впечатление, что те пешеходные переходы делают, чтобы было удобнее избавляться от населения.
освещенных или оснащенных светофорами переходов - достаточно пальцев одной руки.
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§ Vital
Re: Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4708
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезную. 5 лет мальчику. Маленький совсем. Горе большое. Не дай бог некому.
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