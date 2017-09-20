Цитата: 1:

автомобиль стал очень доступен, а культуры вождения, зрелости НЕТ. наше общество еще автомобили не освоило, а нам уже малую авиацию скоро разрешат, итог - невинные жертвы на совести незрелых людей

уже не раз поднималась тема обустройства пешеходных переходов, точнее полного нежелания уполномоченных органов их обустраивать. такое впечатление, что те пешеходные переходы делают, чтобы было удобнее избавляться от населения.

освещенных или оснащенных светофорами переходов - достаточно пальцев одной руки.