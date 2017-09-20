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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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§ drakon
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12012
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю переименовать посёлки Б.Чураковка
и М.Чураковка. Эти братья Чураковы -
скотопромышленники,основали эти
Посёлки,наверное тоже,нехорошие люди-
были.И Силантьев - через дорогу - тоже
чего то основал.Переименовать -
т Немедленно... :-o
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das_ist
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего 9% населенных пунктов Костанайского района - с историческими названиями.

суда логике истоика Аманжола КУЗЕМБАЕВА Костанай/Қостанай необходимо переименовать в Николаевск?

§ Мишаня
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все нормально, хозяин страна. Вот только лелейные речи по манне небесной непонятны. А что мешало в селе с русским названием сделать то, что обещается селу с казахским названием? Дурно припахивают обещания так-то
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Василий Евсеевич.
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там молодежи уже нет или в Кустанае или в России.

§ Volonter
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 20.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После слов о "процессе ДЕКОЛОНИЗАЦИИ по всей стране" не стал дочитывать статью... Противно стало на душе... Позор, профессор...
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 23:56
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§ Медный
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю переименовать посёлок Ерисковский, ономасты фас

Ничего не будет стоить для бюджета :-(

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2919

[Исправлено: Медный, 21.09.2017 - 00:21]
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§ Vital
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4708
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за переименование. Скорей бы все уже переименовали и перешли на латиницу- англиницу. Все равно если не сегодня то завтра. Уже куча друзей уехало и машут мне руками и работу предлагают а я сижу тут сопли жую, все чего то выжидаю. Лень ехать. Все есть. Работа ,дом. А так хоть больше и больше появляется стимула , свалить. Меня ведь пока сапогом не пнуть не сдвинусь. Короче я ЗА. Быстрее шевелится начну. Пока возраст позваляет.
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?????
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 21.09.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убивает когда на Рос.ТВ катят бочку на одну Украину, все они бывшие одним миром мазаны. :-(

§ Медный
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.09.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
das_ist:
логике истоика Аманжола КУЗЕМБАЕВА Костанай/Қостанай необходимо переименовать в Николаевск

Нет там логики, есть только россказни для "электората"
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 00:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 00:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 00:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 00:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 21.09.17 - 00:59
Комментарий проходит проверку.
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