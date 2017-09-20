Vital Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе... #52





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4708

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:03 Я за переименование. Скорей бы все уже переименовали и перешли на латиницу- англиницу. Все равно если не сегодня то завтра. Уже куча друзей уехало и машут мне руками и работу предлагают а я сижу тут сопли жую, все чего то выжидаю. Лень ехать. Все есть. Работа ,дом. А так хоть больше и больше появляется стимула , свалить. Меня ведь пока сапогом не пнуть не сдвинусь. Короче я ЗА. Быстрее шевелится начну. Пока возраст позваляет.