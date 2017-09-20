NG.kz Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:43 Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.

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