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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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§ drakon
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12012
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю переименовать посёлки Б.Чураковка
и М.Чураковка. Эти братья Чураковы -
скотопромышленники,основали эти
Посёлки,наверное тоже,нехорошие люди-
были.И Силантьев - через дорогу - тоже
чего то основал.Переименовать -
т Немедленно... :-o
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 23:22
Комментарий проходит проверку.

§ Мишаня
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Мишаня


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Сообщений: 310
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все нормально, хозяин страна. Вот только лелейные речи по манне небесной непонятны. А что мешало в селе с русским названием сделать то, что обещается селу с казахским названием? Дурно припахивают обещания так-то
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 23:41
Комментарий проходит проверку.

* Volonter
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 20.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После слов о "процессе ДЕКОЛОНИЗАЦИИ по всей стране" не стал дочитывать статью... Противно стало на душе... Позор, профессор...
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