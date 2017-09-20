Цитата: Алиса:

Им похрену на историю. Им понятие "Родина" - не знакомо!!! Это люди , о которых говорят: у них - ни Родины, ни Флага.

Прожившие всю жизнь в поселке, вторые, третьи поколения - эти люди дорожат тем, что было, и они оказались в меньшинстве, скорее всего.

А ведь это действительно так, история того места, куда они понаехали, их не волнует... лишь бы название, судя по возгласу, не было русским. И это уже ужасная тенденция. Не сделать по большей части для посёлка ничего и так подло тянуть ручонки. Я отказываюсь это понимать и всё больше убеждаюсь, что с такими людьми мне не по пути.