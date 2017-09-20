/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
Читать новость

§ yudjin
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4791
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего 9% населенных пунктов Костанайского района - с историческими названиями.

Ой бай, дежурный историк сам себе противоречит... исконное название, даже не ненавистное советское, под нож ономастам. Тут уже ненавистью не к периоду союза, а конкретной национальности попахивает.
Да уж...дожили .... печально и тошно это всё! Оказывается, не в знак благодарности, что основали населенный пункт, пахали землю, строили дороги, ту школу, в которой ручонки "за" понаехавшие возвращенцы тянули, а в угоду подлой политики тупой незалежности...
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:39
Комментарий проходит проверку.

§ JereK
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А язык отвалится рассказать реальную историю названия села?


Да вы што, это же признать придется что проклятые колонизаторы что-то здесь строили, а не занимались уничтожением коренного населения целыми днями напролет. :lol:
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:49
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6765
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да вы што, это же признать придется что проклятые колонизаторы что-то здесь строили, а не занимались уничтожением коренного населения целыми днями напролет.


Есть убойный аргумент: они цинично построили совершенно ненужные убыточно-дотируемые города и посёлки, чтобы независимому Казахстану приходилось тратить миллиарды из бюджета на их содержание!

С особым цинизмом, так сказать!
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:51
Комментарий проходит проверку.

§ yudjin
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4791
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Им похрену на историю. Им понятие "Родина" - не знакомо!!! Это люди , о которых говорят: у них - ни Родины, ни Флага.
Прожившие всю жизнь в поселке, вторые, третьи поколения - эти люди дорожат тем, что было, и они оказались в меньшинстве, скорее всего.

А ведь это действительно так, история того места, куда они понаехали, их не волнует... лишь бы название, судя по возгласу, не было русским. И это уже ужасная тенденция. Не сделать по большей части для посёлка ничего и так подло тянуть ручонки. Я отказываюсь это понимать и всё больше убеждаюсь, что с такими людьми мне не по пути.
Профайл

§ Ваш земляк
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.09.17 - 22:55
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:57
Комментарий проходит проверку.

§ JereK
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
внуки мои не говорили, что был шанс переименовать, а мы им не воспользовались.


Это вот очень показательная фраза, на мой взгляд. В каком духе там воспитание детей идет, что им там рассказывают. То есть в глаза льются речи о толерантности и терпимости, а дома там совсем другое. Я могу лишь представить, как там патчат мозг детям, что у них возникают подобные претензии. :-x
Профайл

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 23:02
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: trebunskiy, Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 2
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх