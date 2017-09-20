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§ NG.kz
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По другому препарату "Кеавит", аналогу "Октагама", объёмом в 100 мл и стоимостью 203 тысячи тенге аналогичным образом обеспечила себе выигрыш компания "Стофарм", снизив цену также на 20 тиын.
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тётя Соня
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально назрело во всех странах СНГ высшая мера за коррупцию! Или правительство даёт таким вот способом накопить капитал для бизнеса? Воруют без зазрения совести во всём СНГ.
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