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≡ Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллективное обращение с просьбой переименовать поселок поступило в аппарат акимата Костанайского района в августе 2017 года. 18 сентября в поселке со 131-летней историей, которому инициаторы предлагают присвоить имя Енбек, провели сход для обсуждения этого вопроса.
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* Горожанин_kst
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.09.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена меняются, поколения, формации и режимы, технологии совершенствуются...только Швондеры и Шариковы не меняются...а с завидным постоянством перерождаются в каждом народе во все времена.
Что это? Кустанайские хунвейбины на выезде? Позорище.
Давыденков чем вам насолил?Не комуняка голощёкинский, не вор , не басмач, не убийца. В глухой степи хутор заложил простой человек-трудяга, который нашёл здесь свою вторую Родину, отдал этой земле свою любовь и труд, и нашел заслуженный покой в этой же земле. А эти танцы на его костях устроили.Чем не хунвейбины?

[Исправлено: Горожанин_kst, 20.09.2017 - 22:00]
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мнение
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думается правильно сделали что голосуют те кто прописаны,им там жить. Ну напишет "русский кованый сапог" "казаку оренбуржскому" что мол оченно переживат за Давыденовку,ну да ради бога,между собой пусть хоть на китайском переписываются. Дело то за чем стало????

Камила
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
закройте тему, не разжигайте...

Камила
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:41
Комментарий удален модератором.

совет божий
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:42
Комментарий удален модератором.

архимед
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???????:

Угрожаешь пацан! Не забывай за слова нужно отвечать! Если не научили, научат! Нашелся агрессор, себя научись содержать! Видимо мания величия зашкаливает, насмотрелись и наслушались либералов, сломавших СССР! Модератор почему оскорбительные слова слова ?????? пропустили или вы это специально делаете, чтобы публику расшатать!

Гость
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...




Отправлено: 20.09.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поселок под названием Енбек уже есть в Костанайской области, в Сарыкольском районе. Может, есть еще какие-то слова в казахском языке для переименования?

§ Валентин
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Цитата:
У приезжих свой менталитет, у местных казахов давно уже другой менталитет. Если мы хотим жить здесь на века, дружно и мирно, надо считаться и с другой частью населения.

С какой частью? А местным стоит заткнуться т.е. чтото это мне напоминает?


Это ключевое: все граждане равны, но некоторые равнее.
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§ Медный
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
У приезжих свой менталитет, у местных казахов давно уже другой менталитет

Есть правильный и неправильный менталитет? Хотя это же казаха... неправильные казахи? :-o :-o :-o :-o они делают неправильный шужык :-)
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* Тимур Гафуров
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 295
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.09.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
пора бы знать, что в 23 году

В данном случае ошиблась "НГ". Спасибо за поправку
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* Горожанин_kst
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.09.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Камила:

Всяким недалёкого ума деятелям не надо поднимать тему переименования улиц и посёлков с названиями, имеющими под собой местную историческую почву. Безликие Казахстанцы, 40 лет без Урожая, 50 лет Краснопресненской комунне берите. А эти имена, которые корчевать собрались, они исконные для этих посёлков, неполитизированные, даже совком. Чего творите? ВЫ тем самым потомкам тех первых переселенцев в лицо бросаете, что они сорняк на чужой земле. И никакие вам не соотечественники, а варяги, дети пришельцев. Без родины и флага на ВАШЕЙ земле. Вот такой вот разворот...

[Исправлено: Горожанин_kst, 20.09.2017 - 22:12]
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Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе разделило жителей на два лагеря




Отправлено: 20.09.17 - 22:14
Комментарий проходит проверку.

* Алиса
Re: Переименование поселка Давыденовка в Костанайском районе...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.09.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я за переименование, чтобы внуки мои не говорили, что был шанс переименовать, а мы им не воспользовались. .

Слов нет... - Этим действительно надо воспользоваться - а то как же жить дальше? ДА никак. НЕ воспользуются и жизнь остановится...:-o :-o :-o

Цитата:
У казахов есть много традиций:....

Одна из них - переименовывать...

Цитата:
Я за переименование, чтобы ... они не спрашивали, кто такой Давыденков.

А язык отвалится рассказать реальную историю названия села? Хотя о чем я - это ж запомнить надо. А так нахрена помнить - енбек и енбек... - мозги че напрягать...Да, а то вдруг сваты не приедут в Давыденовку, им же проще в енбек ехать

Цитата:
- Господи, да умерла давно уже эта бабушка, - отреагировали сельчане на одну из фамилий.

очень показательно - как набираются голоса. И это ж везде и всегда так))))
Цитата:
В ответ на высказывания сельчан против переименования к микрофону выбежал эмоциональный молодой человек и сказал, что все должно быть на казахском.

Долго ж он ждал этого момента - высказать все что думает по поводу...., наверное оргазм словил при этом.....

Уверена: голосовавшие "за" - по большей части приезжие!!! Им похрену на историю. Им понятие "Родина" - не знакомо!!! Это люди , о которых говорят: у них - ни Родины, ни Флага.
Прожившие всю жизнь в поселке, вторые, третьи поколения - эти люди дорожат тем, что было, и они оказались в меньшинстве, скорее всего.

Печально смотреть на все это. :-x

[Исправлено: Алиса, 20.09.2017 - 22:19]
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