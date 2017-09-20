Цитата: Я за переименование, чтобы внуки мои не говорили, что был шанс переименовать, а мы им не воспользовались. .

Слов нет... - Этим действительно надо воспользоваться - а то как же жить дальше? ДА никак. НЕ воспользуются и жизнь остановится...



Цитата: У казахов есть много традиций:....

Одна из них - переименовывать...



Цитата: Я за переименование, чтобы ... они не спрашивали, кто такой Давыденков.

А язык отвалится рассказать реальную историю названия села? Хотя о чем я - это ж запомнить надо. А так нахрена помнить - енбек и енбек... - мозги че напрягать...Да, а то вдруг сваты не приедут в Давыденовку, им же проще в енбек ехать



Цитата: - Господи, да умерла давно уже эта бабушка, - отреагировали сельчане на одну из фамилий.

очень показательно - как набираются голоса. И это ж везде и всегда так))))

Цитата: В ответ на высказывания сельчан против переименования к микрофону выбежал эмоциональный молодой человек и сказал, что все должно быть на казахском.

Долго ж он ждал этого момента - высказать все что думает по поводу...., наверное оргазм словил при этом.....



Уверена: голосовавшие "за" - по большей части приезжие!!! Им похрену на историю. Им понятие "Родина" - не знакомо!!! Это люди , о которых говорят: у них - ни Родины, ни Флага.

Прожившие всю жизнь в поселке, вторые, третьи поколения - эти люди дорожат тем, что было, и они оказались в меньшинстве, скорее всего.



Печально смотреть на все это.



[Исправлено: Алиса, 20.09.2017 - 22:19]