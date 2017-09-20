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§ NG.kz
паломничество в Мекку...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни, из паломничества в Мекку вернулись очень хорошие знакомые, сие мероприятие обошлось новоиспеченным путешественникам в полтора миллионов нашими и тщательно готовилась загодя в полгода. Чтобы понять, для чего люди стремятся на такой вояж и что с этого имеют, расскажу о своем дедушке.
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§ bollat
Re: паломничество в Мекку...
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 20.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всем привет
не понял я автора.
Профайл

правп
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что тут непонятного? кошки бездомные голодают,а евоные знакомые свои деньги на хадж тратят, а еще купола золотые и пропавшие в Азербайджане пенсионные.

Мнение
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие статьи не от отсутствия веры, а от отсутствия знания о вере. Мудрость приходят с годами. Возможно в данном случае годы пришли одни ...
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