Цитата: Медный:

а на родине нет. значит содержательная часть не изменилась в нём на родине, а чего у нас изменилась?

Да при чем здесь его родина вообще?

Ты где живешь-то?

На родине доллара?

Или может ты тратишь его на его родине?

Цитата: Медный:

тем местом, где ты назвал всех коммерсантов ворьём (снизу до верху)

А-а-а.

А что - у нас все коммерсы, не платящие налоги, у власти?

Цитата: Медный:

и ты не стал бы сейчас своих хозяев называть ВОРАМИ.

Рабское у тебя все-таки мышление...

У меня нет хозяев (в отличие от тебя?)

У меня есть работодатель.

Может он и ворует деньги у бюджета, я не знаю.

Но то, что с моей зарплаты он платит все налоги - это точно.