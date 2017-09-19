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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 7 из 8«1...5678»
§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты что-ли лишку вчера хапнул?

Цитата:
Бывалый:
Ну или дураком и помрешь...


Ну вот, "аргументы" уровня " ̶Б̶о̶г̶ Государство любит тебя" и кончились, и началось хамство. Методичка-с. :lol:
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мордор

А то нет?
http :// news.ngs.ru/more/51247141/
Ах, да... яжрусофоб ))))
Там на самом деле рай и фиалками везде пахнет )))))

* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Нет, не так.
На эту валюту можно купить больше товаров в месте покупки - это и есть "валюта в месте покупки товаров подорожала".

Может теперь ты расскажешь как так произошло? раз доллар где он "подорожал" стал стоить больше, а на родине нет. значит содержательная часть не изменилась в нём на родине, а чего у нас изменилась? Как так получается из раза в раз? :lol:
Профайл

* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Во-1 каким местом такое сращение относится к теме статьи?

тем местом, где ты назвал всех коммерсантов ворьём (снизу до верху)
Цитата:
Бывалый:
а про сотни случае воровства того же (бюджетных денег) частным бизнесом

А я тебе указал на то, что если бы себя оторвал от методичек, и открыл хотя бы википедию и познакомился с "нашим руководством", то для тебя открылся бы новый дивный мир, и ты не стал бы сейчас своих хозяев называть ВОРАМИ.

:lol: :lol: :lol:
Профайл

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Методичка-с.

Да господь с тобой...
Просто правда как она есть.
А уж нравится она тебе или нет - дело никого, кроме тебя, не волнующее...

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а на родине нет. значит содержательная часть не изменилась в нём на родине, а чего у нас изменилась?

Да при чем здесь его родина вообще?
Ты где живешь-то?
На родине доллара?
Или может ты тратишь его на его родине?
Цитата:
Медный:
тем местом, где ты назвал всех коммерсантов ворьём (снизу до верху)

А-а-а.
А что - у нас все коммерсы, не платящие налоги, у власти?
Цитата:
Медный:
и ты не стал бы сейчас своих хозяев называть ВОРАМИ.

Рабское у тебя все-таки мышление...
У меня нет хозяев (в отличие от тебя?)
У меня есть работодатель.
Может он и ворует деньги у бюджета, я не знаю.
Но то, что с моей зарплаты он платит все налоги - это точно.

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот, смотри какая прелесть: http :// news.ngs.ru/more/51247281/

Цитата:
Бывалый:
А то нет?
http :// news.ngs.ru/more/51247141/


То есть если целенаправленно погуглить, то на територии нашего казахстана не получится насобирать го;%а вагон и маленькую тележку, я правильно понял? :lol:

Акиматские тролли такие акиматские.. :-)
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* Добринцофф
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Где ты в процессе резкого снятия населением денег с валютных депозитов узрел приток валюты в страну?

А она откуда там взялась на депозитах,валюта?
Что-бы что то снять ,надо сначала это что то туда положить.
Профайл

* Добринцофф
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты забыл что я, бывает, для госконтор софт пишу и тесно общаюсь с тамошним пиплом и данными?

wipon pro не ты случайно написал,г-но редкостное,сканер не работает приходится в ручную всё вбивать.
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 19:49
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ворует деньги у бюджета, я не знаю

:lol: :lol: :lol: ты и чего то не знаешь
А!!! класс! сделал всё таки настроение этого вечера, продолжай жечь!
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да при чем здесь его родина вообще?
Ты где живешь-то?

так всё таки он дорожает или тенге дешевеет?
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А она откуда там взялась на депозитах,валюта?

Она там появилась в результате притока валюты в страну.
Когда-то состоялся этот приток.
Или ты настаиваешь что при снятии валюты с депозита - вновь появляется приток валюты? )))
Цитата:
Добринцофф:
wipon pro не ты случайно написал

Не.
Таможня и МВД - не моя тема.

§ Dan
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 20.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я дико извиняюсь, давно на форуме не участвовал. г-н Бывалый, он случаем не из того учреждения где недавно с глав. врачом несчастье приключилось? Вот хотя бы эти не дословные высказывания: Казахстану в отличии от России не плевать на своих граждан, ворующий частный бизнес, зар. плата в конвертах, единичные случаи воровства у чиновников, просто их много и красочно освещают. Постояв, на минуточку, возле миграционных учреждений Костаная, Рудного, Астаны, с великим прискорбием могу сообщить, что огромное, исчисляющееся только в эти минуты моего стояния, десятками количество людей - оформляет выезд на ПМЖ в эту противную, не заботящуюся о своих гражданах Россию. Скорее всего у меня потемнело в глазах и мне показалось, что около 70% их этих десятков - лица титульной и глубокоуважаемой мною нации. Хотя это бред конечно, статистика говорит об ином. Ворующий бизнес, хм, мой папа, лет 20 назад сказал мне дикую и крамольную мысль, что главный бандит - это государство, было это примерно тогда, когда один из честнейших чиновников, которого потом тоже зачем-то освещали по телевизору, уехал в тёплые страны с небольшим чемоданом честно украденных, тьфу, заработанных взносов граждан РК на медицинское страхование. Но и этому не стоит верить, т.к. папа часто рассказывал мне сказки. Зар. платы в конвертах, опять же хм., работаю уже 15 лет, в разных компаниях, даже в пресловутых частных бизнесах, и не встречал конвертов, но с зар. платой пересекался. Пойду чаю попью и может допишу свои сказки про опусы этого, скорее всего не молодого, но имеющего свою точку зрения, человека.
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Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
так всё таки он дорожает или тенге дешевеет?

Доллар дорожает.
В Казахстане.
Чо непонятного-то?
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