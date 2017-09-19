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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 26.02.09
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|Отправлено: 20.09.17 - 20:03
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|я дико извиняюсь, давно на форуме не участвовал. г-н Бывалый, он случаем не из того учреждения где недавно с глав. врачом несчастье приключилось? Вот хотя бы эти не дословные высказывания: Казахстану в отличии от России не плевать на своих граждан, ворующий частный бизнес, зар. плата в конвертах, единичные случаи воровства у чиновников, просто их много и красочно освещают. Постояв, на минуточку, возле миграционных учреждений Костаная, Рудного, Астаны, с великим прискорбием могу сообщить, что огромное, исчисляющееся только в эти минуты моего стояния, десятками количество людей - оформляет выезд на ПМЖ в эту противную, не заботящуюся о своих гражданах Россию. Скорее всего у меня потемнело в глазах и мне показалось, что около 70% их этих десятков - лица титульной и глубокоуважаемой мною нации. Хотя это бред конечно, статистика говорит об ином. Ворующий бизнес, хм, мой папа, лет 20 назад сказал мне дикую и крамольную мысль, что главный бандит - это государство, было это примерно тогда, когда один из честнейших чиновников, которого потом тоже зачем-то освещали по телевизору, уехал в тёплые страны с небольшим чемоданом честно украденных, тьфу, заработанных взносов граждан РК на медицинское страхование. Но и этому не стоит верить, т.к. папа часто рассказывал мне сказки. Зар. платы в конвертах, опять же хм., работаю уже 15 лет, в разных компаниях, даже в пресловутых частных бизнесах, и не встречал конвертов, но с зар. платой пересекался. Пойду чаю попью и может допишу свои сказки про опусы этого, скорее всего не молодого, но имеющего свою точку зрения, человека.
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