ТАНОМИ Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в... #17







Отправлено: - 17:07 Цитата:" Переплата составила почти полмиллиарда. И это только один пример. Только компания "Казсибфармация" в 2015 году за счёт поставки трёх препаратов "Октагам", "Кеавит", "Рекомбинат" на сумму 4 млрд тенге похитила из бюджета 1,5 млрд."



Какие же деньжищи воруют у народа! А если бы всё это в дело... Из Казахстана можно было бы сделать "конфетку". И жили бы мы не намного хуже арабов. А сейчас масштабы разных форм воровства - просто ЖУТЬ В КОШМАРЕ!