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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поскольку сегодня главная угроза обществу с этой стороны видится в распространении радикальных течений в исламе, руководитель ведомства по делам религий решение этой проблемы видит в создании «собственной школы исламоведения».
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книга лжи
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
32:
ты наверное потомок тех кто не верил в бога,

ты шаман, однако

И
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Почему столько внимания новой мечети, а это историческое здание потихоньку приходит в упадок? Надо решать вопрос" По некоторым данным Вопрос на стадии изучения решения. В новой мечети установлен ящик для сбора пожертвований на реконструкцию и ремонт исторического здания, по мере поступления средств, будет заказана ПСД, планируется организация учебного центра, а может быть открытие или медресе или колледжа.

§ Монгол Шуудан
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
Монгол Шуудан


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Сообщений: 64
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашиваю у мусульман, верующих и могущих разъяснить. Вот этот чел:
Цитата:
тётя Соня:

Объявил себя истинно верующим правоверным, но при этом очерняет верующих других конфессий. (См. Коммент #3).

Вопрос. Является ли обязательным требованием для истинно правоверного не уважать другие верования?
Обязан ли истинно правоверный, посредством средств информации убеждать насколько сильно он верует?

Жду
Профайл

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 19:08
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