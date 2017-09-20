И Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело #16







Отправлено: - 18:24 "Почему столько внимания новой мечети, а это историческое здание потихоньку приходит в упадок? Надо решать вопрос" По некоторым данным Вопрос на стадии изучения решения. В новой мечети установлен ящик для сбора пожертвований на реконструкцию и ремонт исторического здания, по мере поступления средств, будет заказана ПСД, планируется организация учебного центра, а может быть открытие или медресе или колледжа.