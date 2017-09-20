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≡ В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По другому препарату "Кеавит", аналогу "Октагама", объёмом в 100 мл и стоимостью 203 тысячи тенге аналогичным образом обеспечила себе выигрыш компания "Стофарм", снизив цену также на 20 тиын.
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§ amduscias
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, хорошо, раскрыли. А цены-то падать начнут? Или хотя бы остановятся в росте?
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Ирина
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут речь не о рознице , это же госзакупки для больниц

ТАНОМИ
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:" Переплата составила почти полмиллиарда. И это только один пример. Только компания "Казсибфармация" в 2015 году за счёт поставки трёх препаратов "Октагам", "Кеавит", "Рекомбинат" на сумму 4 млрд тенге похитила из бюджета 1,5 млрд."

Какие же деньжищи воруют у народа! А если бы всё это в дело... Из Казахстана можно было бы сделать "конфетку". И жили бы мы не намного хуже арабов. А сейчас масштабы разных форм воровства - просто ЖУТЬ В КОШМАРЕ!

Бывалый
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигенно.
Куролесили и сговаривались дистрибьюторы, а обвиняют в этом и сажают руководство СК-Фармация.
Я худею.
А какие законные рычаги были у руководства СК-Фармация?
Никаких.
Так в чем же они виноваты?

Бывалый
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А все эти коррупционные схемы, могут быть только с ведома гос. чиновников.

Ты б сначала закон о госзакупках изучил, потом попробовал его нарушить при выборе победителя в тендере, а потом умничал...

Бывалый
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
А цены-то падать начнут?

А вы пойдите и попробуйте заставить дистрибьюторов продавать продукцию по тем ценам, по каким вам хочется покупать, а не по тем, по которым они намерены продавать. ))))

§ Валентин
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6760
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Куролесили и сговаривались дистрибьюторы, а обвиняют в этом и сажают руководство СК-Фармация.


Это ты сомневаешься в компетентности наших следственных органов, что ли?!
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руж
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь Қостанай покрасили в цвета стомеда и ничего , и хорошо.

§ Валентин
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6760
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты б сначала закон о госзакупках изучил, потом попробовал его нарушить при выборе победителя в тендере, а потом умничал...


А вот вам наглядный пример: http://www.ng.kz/modules/newspaper/print.php?numberid=563&storyid=23341
Профайл

§ Медный
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако на практике покупка производилась по завышенной стоимости.

Это так работает реформированный гос. закуп? Закуп из одного источника, да?
Порадовали от души, цирк
Профайл

§ Медный
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ахаха. Выгораживай гос. орган, который по твоему и только твоему мнению стал заложником ситуации
а на самом деле был организатором и руководителем всей операции
Бывалый, давай, жги!
Профайл

Гость
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"




Отправлено: 20.09.17 - 18:57
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