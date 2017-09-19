Цитата: Бывалый:

Нет, не так.

На эту валюту можно купить больше товаров в месте покупки - это и есть "валюта в месте покупки товаров подорожала".

Может теперь ты расскажешь как так произошло? раз доллар где он "подорожал" стал стоить больше, а на родине нет. значит содержательная часть не изменилась в нём на родине, а чего у нас изменилась? Как так получается из раза в раз?