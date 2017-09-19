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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты что-ли лишку вчера хапнул?

Цитата:
Бывалый:
Ну или дураком и помрешь...


Ну вот, "аргументы" уровня " ̶Б̶о̶г̶ Государство любит тебя" и кончились, и началось хамство. Методичка-с. :lol:
Профайл

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мордор

А то нет?
http :// news.ngs.ru/more/51247141/
Ах, да... яжрусофоб ))))
Там на самом деле рай и фиалками везде пахнет )))))

§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Нет, не так.
На эту валюту можно купить больше товаров в месте покупки - это и есть "валюта в месте покупки товаров подорожала".

Может теперь ты расскажешь как так произошло? раз доллар где он "подорожал" стал стоить больше, а на родине нет. значит содержательная часть не изменилась в нём на родине, а чего у нас изменилась? Как так получается из раза в раз? :lol:
Профайл

§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Во-1 каким местом такое сращение относится к теме статьи?

тем местом, где ты назвал всех коммерсантов ворьём (снизу до верху)
Цитата:
Бывалый:
а про сотни случае воровства того же (бюджетных денег) частным бизнесом

А я тебе указал на то, что если бы себя оторвал от методичек, и открыл хотя бы википедию и познакомился с "нашим руководством", то для тебя открылся бы новый дивный мир, и ты не стал бы сейчас своих хозяев называть ВОРАМИ.

:lol: :lol: :lol:
Профайл

Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 18:54
Комментарий проходит проверку.

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот, смотри какая прелесть: http :// news.ngs.ru/more/51247281/

Цитата:
Бывалый:
А то нет?
http :// news.ngs.ru/more/51247141/


То есть если целенаправленно погуглить, то на територии нашего казахстана не получится насобирать го;%а вагон и маленькую тележку, я правильно понял? :lol:

Акиматские тролли такие акиматские.. :-)
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