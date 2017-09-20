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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня просто поражает как оцифрованный пишет с ошибками по русскому языку, не ставя точки, тире и запятые.

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

россияние
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я так понял модераторам платят за стертые.
отсюда такое усердие.
дайте почитать что люди пишут
вы хотя бы заходили на сайты других форумов.
вы просто иди..

аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Меня просто поражает как оцифрованный пишет с ошибками по русскому языку, не ставя точки, тире и запятые.



коло привет, уши видны..

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему не памятников что основал город?
почему батыры всякие ставят?
кончится же плохо.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему вы не регистрируете новых пользователей?

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже хочу ник кустанаец зарегистрировать, хватит, наигрался со сто двенадцотым

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только кто со мной в паре будет как оловяный с грамотеем, пока лички нет может кто пойдет дуэтом со мной?вместе будем бить конкурентов

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:

А кто кого хвалить должен будет?
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