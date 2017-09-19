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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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росс
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 14:58
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Обычный человек заинтересован в том, чтобы сохранить заработанное вопреки всеобщему разгулу маразма и идиотизма. Потому да, будут изымать и увозить. И деньги и мозги.


Всё верно.
И вот озвученное "накапливать в валюте запрещает законодательство" - оно прекрасно.

Тут недавно мелькало, что и наши нацкомпании почему-то меньше валютной выручки продавать стали, держат на счетах за рубежом.
Наверное, тоже что-то подозревают!
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§ Victor Yang
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9273
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
вот озвученное "накапливать в валюте запрещает законодательство" - оно прекрасно.

Может, речь про юридические лица?
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

а вы отрицаете сращение государственного и частного сектора? Когда бизнесмены переходят на службу в гос органы? Они конечно же перестают быть "капиталистами"?
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* Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
подорожал опять в два раза

это не доллар подорожал это тенге обесценился. Если содержательная часть любой валюты дорожает, то на неё можно больше купить на родине этой валюты, не так ли? ;-)
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