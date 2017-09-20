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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поскольку сегодня главная угроза обществу с этой стороны видится в распространении радикальных течений в исламе, руководитель ведомства по делам религий решение этой проблемы видит в создании «собственной школы исламоведения».
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Ух ты!
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Насколько эти данные соответствуют действительности, сказать сложно – о том, кто, когда и с кем проводил опрос, министр не сказал. Во всяком случае, моим мнением по части существования Всевышнего, равно как и точкой зрения моих знакомых по этому поводу, никто не интересовался". Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!

Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!

Вот именно, Ньютон и Эйнштейн создавали математические и физические теории, а не выковыривали из носа данные о религиозной принадлежности граждан, как парламентарии. Не надо путать корму с мачтой.

тётя Соня
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тем не менее, даже если руководствоваться только личными наблюдениями, невольно приходишь к выводу, что религиозность среди казахстанцев действительно возросла.
Ну да...судя по количеству посещающих мечеть на пятничную молитву ..можно воочию убедиться в том что религиозность среди казахстанцев мусульман действительно возросла. того что это происходит с казахстанцами христианами это сказать нельзя.. на мой вопросы...о церкви..многие мой друзья христиане вообще никогда не посещали церковь.. а кто посещает готов задушить попа за пожертвования.. Каждый человек по-своему относится к добровольным пожертвованиям. Некоторые жертвуют деньгами для очистки совести, а кто-то - от чистого сердца. Заказанные панихиды, покупка свечей и икон в церковной лавке - это не пожертвование, а некий обмен. То есть, человек отдает свои деньги, а взамен получает услугу. Деньги с продаж тратятся на содержание церковного помещения, икон и заработную плату церковным служащим. Храмы существуют на деньги, которые приносят прихожане. Если вы сомневаетесь в том, стоит ли давать деньги людям, стоящим на паперти, то ответ однозначный: жертвовать не обязательно. Но если вы даете деньги обездоленным, то делайте это от души.

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дедушка ленин вообще запретил религию , говорил что это опиум для народа и правильно делал , таких легче на крестовый поход подвинуть , у таких крыша держится без гвоздей , любым ветром снесет , все зло оттуда
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§ Обликоморале
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

Чекушка, ты как всегда смешало все в одну кучу, еще и с националистическим душком. Тебе уже ни что не поможет. Не пожертвование, не раскаяние. :lol:
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§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4789
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сонька исчадие нурлыкунии вчкбаева, скопировала што ли текст? плюнула в сторону некоторых, но америку то не открыла. Церковь и мечеть и должны содержаться только на пожертвования, а не на бюджетные средства, но сдаётся мне что у нас несколько по иному, особо заметно стало после явления Архимеда.

P.S. Гагарин в космос летал, бога не видел!
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И
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Церковь и мечеть и должны содержаться только на пожертвования, а не на бюджетные средства, но сдаётся мне что у нас несколько по иному, особо заметно стало после явления Архимеда".
Мечеть-то как раз построили на народные пожертвования и личные средства потомков Аймагамбета Спанова. и Архимед тут ни причем. А вот любитель явления "святой" сознательно тормозил ввод областной мечети, прямо приказав законсервировать почти готовое строительство, а его ставленник объединил две мечети в один, При открытии областной мечети озвучили имена пожертвовавших на строительство мечети: кто двадцать раз по тысячу со своей пенсии, кто одномоментно пять миллионов,Были и те, кто перевели несклько миллионов анонимно. Только на пятничный намаз еженедельно приходит от одной то трех тысяч мусульман. и каждый жертвует минимум 200 тенге, кроме того состоятельные мусульмане обязаны жертвовать один раз в год до 2,5% своих чистых доходов,Эти средства тратятся на зарплату имамов, аульных и районных мулл, на коммунальные, транспортные расходы, на помощь нуждающимся.так что всякие грязные инсинуации на эту тему надо прекратить.

§ Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

Вообще то, "Не суди, да не судим будешь". Но это тебе в новинку, поди.
Поэтому давай по полочкам.
Про религиозный фетишизм слыхала? Когда веры нет, а есть веяния времени. Сейчас много таких "верующих", которые сначала в дом Божий, а потом в кабак. Количество таких в храме - показатель?
И да, достаточно много стало людей, действительно ищущих веру. И это неплохо.
Зачем хулу на христиан возводишь? Нам Спаситель сказал "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них"...То есть, Он в центре, Он причина, Он цель. Вера, а не "хождение" по пятницам/субботам/воскресениям в храм, разумеешь?!
Милостыня и пожертвования? Так это вообще не про деньги! Помощь она не только в этом!Если ты хоть немного "в теме", то должна понимать - поможем чем можем говорят. У всех верующих так, невежа.
А про недоверие к священнослужителям...правда, есть такое. Много среди них корыстных людей стало. Не служители Веры, а продаваны. Такие и основывают радикальные культы и секты. Тут, действительно, надо быть особенно осторожным в наше время.

[Исправлено: Горожанин_kst, 20.09.2017 - 15:50]
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§ amduscias
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Гагарин в космос летал, бога не видел!

А бог и не в нашей галактике и даже не в нашей Вселенной. Наша Вселенная - всего лишь один из пузырьков пены в кружке пива, которое он вот-вот прихлебнёт. То-то будет космический кавардак! :-)
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§ Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И:

Вижу Вы в теме. Не сочтите за кощунство, к Вам небольшой вопрос. Проходил недавно мимо мечети, что по Аль-Фараби. Резанул по глазам неопрятный вид прилегающей территории, само здание ветшает. Почему столько внимания новой мечети, а это историческое здание потихоньку приходит в упадок? Надо решать вопрос.
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32
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
P.S. Гагарин в космос летал, бога не видел!

ты наверное потомок тех кто не верил в бога, уничтожал церкви, мечети, убивал священнослужителей, жег в печах иконы, а надгробные памятники использовал для строительства свинарников, бог есть и был всегда.

Мистер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Почем опиум для народа?" (с) Остап Бендер

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 16:58
Комментарий проходит проверку.

§ amduscias
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
32:
ты наверное потомок тех кто не верил в бога, уничтожал церкви, мечети, убивал священнослужителей, жег в печах иконы,

А Вы, наверное, потомок тех, кто сжигал на кострах живых людей за утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца, небо вовсе не твердъ, во Вселенной есть множество других солнц? Тех, кто десятками по воскресеньям на центральных площадях городов в качестве развлечения убивал женщин по обвинению в ведьмостве только потому что у них зелёные глаз и рыжие волосы, а родинки на теле - это места входа дьявола? Тех, кто шел по миру, истребляя целые народы, только потому, что их боги были слишком темнокожи или вовсе пернаты? Тех, кто придумал постулат, будто боженька дал человеку всю планету и все что на ней, чтобы тот делал с этим всё, что заблагорассудится? Вот и делаем всякие мерзости . Вы потомок вот ЭТОГО? Фу-у-у-у!

[Исправлено: amduscias, 20.09.2017 - 17:14]
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