Горожанин_kst Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 838

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:36 Цитата: тётя Соня:



Вообще то, "Не суди, да не судим будешь". Но это тебе в новинку, поди.

Поэтому давай по полочкам.

Про религиозный фетишизм слыхала? Когда веры нет, а есть веяния времени. Сейчас много таких "верующих", которые сначала в дом Божий, а потом в кабак. Количество таких в храме - показатель?

И да, достаточно много стало людей, действительно ищущих веру. И это неплохо.

Зачем хулу на христиан возводишь? Нам Спаситель сказал "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них"...То есть, Он в центре, Он причина, Он цель. Вера, а не "хождение" по пятницам/субботам/воскресениям в храм, разумеешь?!

Милостыня и пожертвования? Так это вообще не про деньги! Помощь она не только в этом!Если ты хоть немного "в теме", то должна понимать - поможем чем можем говорят. У всех верующих так, невежа.

А про недоверие к священнослужителям...правда, есть такое. Много среди них корыстных людей стало. Не служители Веры, а продаваны. Такие и основывают радикальные культы и секты. Тут, действительно, надо быть особенно осторожным в наше время.



[Исправлено: Горожанин_kst, 20.09.2017 - 15:50]