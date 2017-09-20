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§ NG.kz
Первые заморозки придут в Костанайскую область уже на этой неделе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг, 21 сентября, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13 градусов, местами 5 градусов выше нуля. В пятницу, 22 сентября, ожидается небольшой дождь, возможен туман.
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Кожабай
Re: Первые заморозки придут в Костанайскую область уже на этой...




Отправлено: 20.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, вопрос не в тему: где за свет платить? на почте горэлектросеть перееехала.

* Добринцофф
Re: Первые заморозки придут в Костанайскую область уже на этой...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5417
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кожабай:
НГ, вопрос не в тему: где за свет платить? на почте горэлектросеть перееехала.

С этого же компьютера с которого это сообщение отправили можете заплатить и забыть как страшный сон про очереди в кассах.
Профайл

Гость
Первые заморозки придут в Костанайскую область уже на этой неделе




Отправлено: 20.09.17 - 17:05
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