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≡ В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина - ГКП "Костанай-Су" не исполнило обязательства по инвестиционной программе. Согласно утвержденной тарифной смете на 2016 год, предприятие должно было получить прибыль в размере 233,2 млн тенге. По факту получило только 58,9 млн тенге.
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У6
Re: В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию




Отправлено: 20.09.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2-3 тенге снизили?)) Браво!) Аплодирую стоя!)

§ amduscias
Re: В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю! Не могут тарифы понижаться. А только повышаться могут. Это что за фантастика? Мы попали в альтернативную ветку реальности?
Профайл

Заказчик
Re: В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию




Отправлено: 20.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что г-н Жунусов, не справился с возложенными на Вас задачами? Может это не Ваше? А??? Сейчас то что горевать? Работать надо было лучше!

казахстанец
Re: В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию




Отправлено: 20.09.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заказчик:
походу сотрудник Костанай-су комментирует. Озлоблен на начальство.
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