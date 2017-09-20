Заказчик Re: В Костанае снизили тарифы на холодную воду и канализацию #3







Отправлено: - 16:18 Что г-н Жунусов, не справился с возложенными на Вас задачами? Может это не Ваше? А??? Сейчас то что горевать? Работать надо было лучше!