/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По другому препарату "Кеавит", аналогу "Октагама", объёмом в 100 мл и стоимостью 203 тысячи тенге аналогичным образом обеспечила себе выигрыш компания "Стофарм", снизив цену также на 20 тиын.
Читать новость

§ amduscias
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, хорошо, раскрыли. А цены-то падать начнут? Или хотя бы остановятся в росте?
Профайл

Ирина
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут речь не о рознице , это же госзакупки для больниц

Гость
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"




Отправлено: 20.09.17 - 17:07
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх