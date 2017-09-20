Добринцофф Re: Первые заморозки придут в Костанайскую область уже на этой... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5417

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:55 Цитата: Кожабай:

НГ, вопрос не в тему: где за свет платить? на почте горэлектросеть перееехала.

С этого же компьютера с которого это сообщение отправили можете заплатить и забыть как страшный сон про очереди в кассах.